برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة سعر الخبز المدعم

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة الخبز المدعم .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى قرر رئيس الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم رسميا ضمن حزمة الزيادات التي تتوالى على المواطن، دون الوضع في الاعتبار أن هناك ملايين من المصريين تحت خط الفقر ويعتمدون على هذا الرغيف كغذاء لهم في ظل موجة ارتفاع الأسعار، في حين ستعاني فئة محدودي الدخل من تبعات القرار الذي سيرفع الرغيف الحر لاحقا.

وأكدت «مختار»، أن الحكومة أرجعت سبب قرارها برفع الدعم التدريجي عن رغيف الخبز، إلى أنها في حاجة إلى مزيد من الميزانية لبناء مزيد من المدارس والفصول وتطوير المستشفيات، ولكننا بالمجلس إذا كنا نقترح على الحكومة بضرورة التدخل لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المواطن، لم نكن نقصد أنها تقتطع جزءا من الدعم لصالح تطوير كيانات أخرى.

وتابعت: هل خطة الحكومة تحريك الدعم ورفع مزيد من الأسعار على السلع التموينية، لسد ثغراتها في قطاعات أخرى.

وطالبت عضو مجلس النواب، الدولة بالتدخل العاجل لوقف الزيادات المتواصلة في الأسعار خاصةً للسلع المدعمة التي لا مساس بها، حتى لا ينتج عنه غضب مجتمعي لاحقا.