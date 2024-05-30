إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالمنيا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا اليوم الخميس

تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث سير انقلاب سيارة ملاكي أمام إسعاف بوابة الرسوم

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص ( متياس ج غ 36 سنة -سوينا ز ن 30 سنة -اثناسيوس م ج 9 سنوات انطون م ج 10 سنوات ) جميعهم مقيمون قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام وتراوحت إصابتهم بين اشتباه مابعد الارتجاج وسحجات وكدمات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور وإخطار النيابة العامة للتحقيق