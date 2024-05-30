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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين في حادث سير بالمنيا

إصابة شخصين في حادث
إصابة شخصين في حادث سير بالمنيا
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أصيب شخصان في حادث سير اليوم الخميس  في تصادم دراجة بخارية بتروسيكل بالمنيا. 

تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث سير غرب كوبري ابو شناف حيث تصادم تروسيكل بدراجة بخارية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين (يوسف ا ع 15 سنة مقيم قرية طوخ الخيل اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه خلع في الكتف الأيمن -ميلاد ن ا 35 سنة مقيم قرية طوخ الخيل اشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسر مضاعف بالساق اليسري ).

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

إصابة شخصين في حادث اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا المنيا تصادم تروسيكل دراجة بخارية