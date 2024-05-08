للمرة الثانية على التوالي.. فيورنتينا يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

حسم فريق فيورنتينا الإيطالي تأهله إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2023-2024، بعد تعادله المثير بهدف لمثله 1-1 مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من المسابقة، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب جان برايدال.

وكان فيورنتينا، حقق الفوز على كلوب بروج في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 3-2، قبل أن يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالانتصار في مجموع اللقاءين 4-3.

وبدأت مباراة الإياب بإثارة كبيرة، حيث تقدم كلوب بروج بهدف مبكر في الدقيقة 20 عن طريق ماكسيم دي كويير.

ولكن فيورنتينا لم يستسلم، وسعى جاهدًا لتعديل النتيجة، وهو ما نجح في تحقيقه في الدقيقة 85، من ركلة جزاء نفذها بنجاح لوكاس بيلتران.

وشهدت المباراة حالة طرد، حينما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب كلوب بروج دينيس أودوي في الوقت بدل الضائع، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وبهذا التأهل، يجدد فيورنتينا آماله في تحقيق لقب قاري للمرة الأولى في تاريخه، حيث سبق له التأهل إلى نهائي البطولة في الموسم الماضي 2022-2023، لكنه خسر أمام وست هام يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-2.

ويواجه فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، الفائز من مواجهة أولمبياكوس اليوناني وأستون فيلا الإنجليزي، التي تقام غدًا الخميس.