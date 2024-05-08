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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"جارديان": بسبب رفح.. أمريكا قد توقف توريد الأسلحة لإسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
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أشار المسؤولون الأمريكيون لإسرائيل إلى أنه يمكن تأجيل المزيد من شحنات الأسلحة إذا مضى جيش الاحتلال الإسرائيلي قدما في الهجوم علي مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، فيما يمثل هذا بداية محور رئيسي في العلاقات بين البلدين، بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت مؤقتا إمداد إسرائيل بآلاف القنابل الكبيرة، في معارضة للتحركات الواضحة من قبل الإسرائيليين لغزو المدينة.

وقال أوستن، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد كنا واضحين جدا... منذ البداية لا ينبغي لإسرائيل أن تشن هجوما كبيرا على رفح دون حساب وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة تلك."

وأضاف: "ومرة أخرى، أثناء تقييمنا للوضع، أوقفنا مؤقتا شحنة واحدة من الذخائر عالية الحمولة،" متابعا: "لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدما في تلك الشحنة."

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