البرهان: لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر التمرد

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة في السودان، على ضرورة تحقيق النصر على التمرد وتطهير الوطن من المتمردين المسلحين لضمان استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

أفصح البرهان، خلال جولته التفقدية للخطوط الأمامية ومتحركات ولاية نهر النيل، عن قناعته بأنه لا مجال للمفاوضات أو التوصل إلى اتفاقات سلام أو حتى وقف لإطلاق النار، إلا بعد القضاء على جماعات المتمردين وتطهير البلاد من تهديدهم.

وأكد مجلس السيادة في بيان صادر اليوم الأربعاء عن البرهان، أن الحرب ضد قوات الدعم السريع المتمردة لن تتوقف إلا بتحرير الوطن بأسره من هؤلاء المتمردين المجرمين، مشددًا على أنها المرحلة الأساسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في البلاد.

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على استمرار القتال حتى القضاء على المجموعات المتمردة التي تسببت في تدمير البلاد وارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد المواطنين.

وأوضح البرهان أن هذه المجموعات المتمردة قامت بسلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على الممتلكات والأرواح، بما في ذلك اغتصاب النساء، معبرًا عن عزمه على مواصلة القتال حتى القضاء عليهم وتحقيق النصر.

وقدم البرهان التحية للشعب السوداني ولكل من شارك في التصدي للتمرد، سواء كانت القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قوى المقاومة الشعبية، مشيدًا بشجاعتهم وتضحياتهم في سبيل دحر هذا التهديد وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.