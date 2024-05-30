رامي صبري يستعد لطرح ديو مع الأوكرانية أتولوبوف 

يستعد الفنان رامي صبري، لإصدار أول تعاون له مع المطربة الأوكرانية اتولوبوف، مطلع شهر يونيو المقبل وهي ريمكس بالعربي تحمل اسم "Attraction_ بالعربي".

وانتهى الثنائي من أعمال التصوير والمكساج الأيام الماضية والأغنية من كلمات: "Andrii Belayev "والشاعر تامر حسين، هندسه صوتية نادر سليمان، كمانجا محمد مدحت، وفكرة وتنفيذ وتوزيع شركة تكوين.

أغنية "Attraction" الأصلية حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، والأغنية الجديدة "Attraction _ بالعربي" هي النسخة العربية منها.

يذكر ان آخر أعمال رامي صبري أغنية "القضية مكملة" دعما لفلسطين وتقول كلماتها:"بيبتسملك مش جبان.. بص الشجاعة اللي في عنيه.. الأرض أرضه من زمان.. أنت اللي متقل عليه"، وقبلها طرح رامي مؤخرا ألبوم "النهايات أخلاق".