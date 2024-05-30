"مهنتك مستقبلك".. مبادرة تجوب المنيا لتدريب الشباب والفتيات على الحرف اليدوية

تجوب سيارة مبادرة مهنتك مستقبلك قرى محافظة المنيا بهدف توفير حياة كريمة للمرأة والشباب واستثمار طاقاتهم في الإنتاج.

تركز المبادرة على تدريب وتأهيل الفتيات والشباب وصقل مواهبهم في مختلف الحرف اليدوية والمهارات للحصول على نتائج أفضل في مجال العمل.

وتابع حامد فخري، رئيس مركز أبوقرقاص، سير العمل بالسيارة المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، في قرية أبيوها، كجزء من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تهدف هذه المبادرة إلى تدريب الشباب والفتيات على أعمال الخياطة والسباكة والخراطة كمرحلتين أولى وثانية، مما يسهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لتحقيق أهداف المبادرة.

المبادرة تستهدف تدريب الفتيات على مهن الخياطة والتفصيل لمدة شهر

وأوضح رئيس المركز أن مبادرة مهنتك مستقبلك، تستهدف تدريب الفتيات على مهن الخياطة والتفصيل لمدة شهر، بينما يتم تدريب الشباب على أعمال السباكة والكهرباء والتركيبات لمدة 25 يومًا مجانًا، كما يتم التدريب دوريًا لمدة 3 أشهر، بشرط إجادة المتدربين القراءة والكتابة وألا يقل عمرهم عن 18 سنة، ويجرى التدريب من قبل نخبة من المتخصصين، ويحصل المتدربون على شهادة من وزارة القوى العاملة وجوائز عينية في نهاية التدريب، يهدف ذلك إلى توفير مشروعات للمرأة المعيلة والشباب بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

حرص رئيس المركز على الالتقاء بالسيدات المشاركات في الدورة التدريبية على الخياطة، واستمع إلى تجاربهن في الحصول على التدريب وإمكانية استغلاله لفتح مشاريع صغيرة. كما أشاد بجودة المنتجات المصنعة المعروضة.