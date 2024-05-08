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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقى برئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يلتقى برئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
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التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء،  أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام  على هامش مشاركته في الدورة الــ31 من معرض “سوق السفر العربي بدبى”.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بمجال نشر ثقافة التسامح والسلام، كما تطرق الحوار لدراسة تنظيم عدد من الفعاليات بمدينة شرم الشيخ ( مدينة السلام ) من أجل إثراء قيم التسامح وبث رسالة للعالم من مدينة السلام ، واستكمال التنسيق بشأن الإعلان العربي للتسامح والسلام ، وتنسيق عدد من الفعاليات التي تحقق الأهداف المشتركة ، بما يضمن سلام المنطقة والعالم أجمع ،

وشهد اللقاء الأستاذ الدكتور أحمد القولي عميد كلية القانون بجامعة المدينة بعجمان ومستشار المجلس العالمي للتسامح والسلام .

أحمد بن محمد الجروان المجلس العالمي للتسامح والسلام اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام دينة شرم الشيخ