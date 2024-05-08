كييف تقر قانونا يسمح للسجناء بالمشاركة في صفوف القوات الأوكرانية

أقر البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح للسجناء بالمشاركة في صفوف القوات الأوكرانية مقابل حصولهم على العفو، وهو خطوة تأتي في سياق جهود كييف لتعزيز عدد الجنود في مواجهة روسيا.

أعلنت النائبة أولينا شولياك، رئيسة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عبر منشور على فيسبوك، أن البرلمان قد أقر النص بأغلبية تصويت 279 نائبًا في القراءة الثانية، وأنه في انتظار توقيع رئيس البرلمان وزيلينسكي ليتم تنفيذه.

وأوضحت شولياك أن هذا الإجراء لن ينطبق إلا على السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الانضمام للدفاع عن بلادهم، مشيرةً إلى أنه سيتطلب موافقة السلطات العسكرية بعد التحقق من صحة السجين جسديًا ونفسيًا، وأن النص لن يشمل المدانين بجرائم خطيرة محددة مثل "القتل العمد لأكثر من شخصين أو العنف الجنسي، أو الاعتداءات على الأمن القومي، أو الإدانات "الخطيرة" بالفساد.