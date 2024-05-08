استمرار أعمال رفع كفاءة كورنيش العريش البحري استعدادا لفصل الصيف

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش تعليماته للإدارات المعنية ببذل كافة الجهود لرفع كفاءة كورنيش وشاطئ العريش، وتوفيرمناخ مناسب لرواد الكورنيش والشاطئ في إطارالاستعداد لفصل الصيف، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين ورفع كفاءة كورنيش العريش البحري استعدادا لاستقبال المصطافين.

وأشرفت إدارة تحسين البيئة علي أعمال شركة النظافة، من خلال دفع فريق عمل لتجريد وتلميع جسم الكورنيش من غرناطة حتى نهاية الكورنيش، تحت إشرف ومتابعة رئيس منطقة خدمات الساحل بالإضافة إلى جدول أعمال شركة النظافة اليومي بمناطق خدمات المدينة.

كما تابع رئيس مدينة العريش ما تم من أعمال الإنارة علي الكورنيش، حيث تم دفع قسم الإنارة لعمل صيانة الكشافات علي الكورنيش وشارع الخدمة علي البحر، كما سيتم دفع قسم الاشغالات لرفع كافة الإشغالات من علي الكورنيش وانذار المخالفين وخاصة أصحاب الخيول والدراجات، كما أهاب رئيس المدينة برواد الشاطئ الحفاظ علي نظافته بعد قضاء يومهم.