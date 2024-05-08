غدا.. الحكم على سائق متهم بقتل شخص بالقليوبية

تُصدر غدا الخميس، محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، حكمها علي سائق لإتهامه بقتل شخص بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيت النية، وعقد العزم لذلك الغرض وأعد سلاحه الناري، وترصد بالمجني عليه فأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية، انتقاماً منه إثر خلاف نشب بينهما، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.