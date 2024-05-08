واصلت ميار شريف، نجمة التنس المصرية، مسيرتها في البطولة الإيطالية المفتوحة للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بعد فوزها على الكرواتية بيترا مارتيش، وتأهلها إلى الدور الثاني.

وتمكنت ميار شريف، المصنفة رقم 80 عالميًا، من هزيمة مارتيش، المصنفة رقم 81، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2، في مباراة الدور الأول التي أقيمت اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة و15 دقيقة.

وشهدت المباراة توقفًا لأكثر من ساعة، بعد تقدم ميار شريف بنتيجة 5-1 في المجموعة الثانية، قبل أن تكمل سيطرتها وتنهي المباراة لصالحها.

وبهذا الفوز، تنتظر ميار مواجهة قوية في الدور الثاني، حيث تواجه الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة رقم 12 عالميًا، والتي لم تشارك في الدور الأول، وصعدت مباشرة للدور الثاني.

وتقام البطولة الإيطالية المفتوحة للتنس في العاصمة روما، خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجاري، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبات العالم.

ميار شريف تنفض غبار بطولة كتالونيا للتنس

ويأتي تأهل ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، بعد أيام من احتلالها وصافة بطولة كتالونيا المفتوحة للتنس إحدى بطولات تشالنجر، وذلك بعد خسارتها من التشيكية كاتيرينا سينياكوفا.