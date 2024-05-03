إنجاز جديد.. ميار شريف تتأهل لنصف نهائي بطولة كتالونيا للتنس

حققت النجمة المصرية ميار شريف إنجازًا جديدًا بتأهلها إلى نصف نهائي بطولة كتالونيا للتنس، بعد انسحاب منافستها الأمريكية إيما نافارو المصنفة 23 عالميًا في الدور ربع النهائي.

وتواجه ميار شريف في نصف النهائي الإسبانية جويومار ماريستاني زوليتا دي رياليس المصنفة 290 عالميًا، والتي تأهلت هي الأخرى بعد فوزها على الهولندية أرانتاكسا روس.

وكانت ميار شريف، تخطت الرومانية انا بوجدان في دور الـ16، بالفوز عليها بنتيجة 2-1، بعدما تفوقت على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش في دور الـ32.

وتعد ميار شريف المصنفة 72 عالميًا، أفضل لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات، حيث سبق لها أن وصلت إلى المركز 31 في يونيو 2023.

وتسعى ميار شريف من خلال هذه البطولة لتحسين تصنيفها العالمي، وتحقيق المزيد من النجاحات في مسيرتها الرياضية.

وتقام بطولة كتالونيا الإسبانية المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة، خلال الفترة من 30 أبريل وحتى الخامس من مايو 2024، وتشهد مشاركة العديد من اللاعبات المميزات من مختلف أنحاء العالم.