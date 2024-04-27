مصرع منتخب زامبيا لكرة القدم بالكامل في تحطم طائرة.. أحداث في ذاكرة 27 أبريل

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، السابع والعشرين من أبريل، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

نستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1810 - لودفيج فان بيتهوفن يضع معزوفة البيانو الشهيرة (بالألمانية: Für Elise).

1876 - إعلان الملكة فيكتوريا إمبراطورة على الهند.

1897 - افتتاح مكتبة البرلمان الياباني الوطنية.

1924 - الإعلان عن قيام جمهورية النمسا.

1946 - بداية عمل أول شرطية أنثى في اليابان.

1962 - العراق يرفض منح الأكراد الحكم الذاتي في الشمال.

1981 - شركة زيروكس تطرح فأرة الكمبيوتر لأول مرة.

1993 - مقتل جميع لاعبي منتخب الزامبي لكُرَة القدم أثناء طيرانهم من الغابون إلى السنغال، ففي يوم 27 إبريل 1993 ، تحطمت طائرة من طراز DHC-5بعد وقت قصير من إقلاعها من ليبرفيل ، غابون، كانت الطائرة تقل معظم منتخب زامبيا لكرة القدم في رحلتهم إلى تصفيات كأس العالم ضد السنغال في داكار، وقد قُتل جميع الركاب وعددهم خمس وعشرون بالإضافة إلى خمسة من أفراد طاقم الطائرة, وانتهي التحقيق الرسمي إلى أن النيران قد اشتعلت في إحدى محركات الطائرة، وبدلاً من أن يقوم قائد الطائرة بإطفاء المحرك المشتعل، قام بإطفاء المحرك السليم عن طريق الخطأ لتسقط الطائرة في البحر.

وكان من المتوقع أن تنسحب زامبيا من تصفيات كأس العالم 1994 بعد هذه الحادثة، إلا أن كالوشا بواليا، الذي نجا من الموت ( حيث سافر بطائرة خاصة إلى السنغال)، قرر بناء فريق جديد من لاعبين لا يتمتعون بالخبرة، إلا أنهم لم ينجحوا في الوصول إلى كأس العالم.

2006 - بدء العمل رسميًا في بناء برج الحرية في مدينة نيويورك ليحل مكان برجي مركز التجارة العالمي الذي دمر بأحداث 11 سبتمبر 2001.

2020 - عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز الثلاثة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 211 ألف حالة وفاة وحوالي 893 ألف حالة تماثلت للشفاء.