محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي 2023 /2024 بمدرسة أغورمى الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة سيوة التعليمية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات في يومها الأول لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

كما تفقد محافظ مطروح لجان امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادي في مادتى التربية الدينية والتربية الفنية، يرافقه محمد بكر رئيس مدينة ومركز سيوة، وسليمان محمد مدير الإدارة التعليمية بسيوة.

واطمأن محافظ مطروح على جاهزية مديرية تعليم مطروح بإدارتها بمدن ومراكز المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة مطروح، وفقًا للجداول التي أعلنتها المديرية.

ومن جانبه، أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات والعمل على حلها وتذليل أى عقبات مع التوجيه لكل من مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديرى المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية من أجل تحقيق عملية إمتحانية منضبطة.

وأضاف وكيل الوزارة أن عمليات التصحيح سوف تتم يومياً بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات، وذلك للانتهاء من عملية رصد الدرجات وإعلان النتائج فى المواعيد المحددة.

وأكد شحاتة أن انطلاق امتحانات صفوف النقل لكافة المراحل التعليمية جاء وسط أجواء آمنة وهادئة بكافة أرجاء مطروح، مشيراً أنه اطمأن منذ الصباح الباكر من خلال الاتصال بمديري الإدارات ورؤساء اللجان الفرعية على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل بصفة عامة وامتحانات الصف الأول الثانوي (إلكترونيا وورقيا) فى كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب.

وشدد وكيل الوزارة أن العملية الامتحانية انطلقت وفق إطارها الصحيح، مشيراً أن تعليم مطروح حريص على توافر المناخ التربوي المناسب والأجواء الهادئة بكافة اللجان في أرجاء المحافظة وفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأضاف وكيل الوزارة أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اليوم الأول إلكترونيا وورقيا في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة 3 ساعات، والجغرافيا فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وأدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسيوة

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