بكين: إبعاد الجيش الصيني مروحية استرالية فوق البحر الأصفر "قانوني"

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانج شياو قانج إن الإجراء الذي اتخذه الجيش الصيني بـ "طرد" مروحية تابعة للبحرية الأسترالية فوق المياه الدولية للبحر الأصفر، كان معقولا وآمنا ومهنيا وقانونيا.

وأضاف تشينج - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الأربعاء/ - أن أسطولا بحريا صينيا أجرى تدريبا في المياه ذات الصلة بالبحر الأصفر الصيني خلال الفترة من 3 حتى 4 مايو، حيث أرسلت المدمرة الأسترالية (إتش.أم.أيه.إس.هوبارت) مروحية محمولة على متن سفينة ثلاث مرات لإجراء استطلاع قريب وعرقلة الأنشطة التدريبية العادية للجانب الصيني.

وأشار إلى أن القوات الصينية حذرت المروحية الأسترالية - شفهيا - ونفذت عمليات "مشروعة ومهنية وآمنة" لإبعادها؛ وهو ما يتوافق تماما مع القانون الدولي والممارسات الدولية، مضيفا "نحث الجانب الأسترالي على الاحترام الحقيقي لسيادة الصين وشواغلها الأمنية، والتوقف عن نشر الروايات الكاذبة، وتقييد عمليات قواتها البحرية والجوية بشكل صارم، ووقف جميع الاستفزازات الخطيرة، وتجنب تقويض العلاقات الشاملة بين البلدين والجيشين".

كان المتحدث الصينى قد أدلى بهذه التصريحات ردا على وصف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز الذي وصف "اعتراض" الطائرة المقاتلة الصينية للمروحية في 4 مايو بأنه "حادث خطير للغاية".

