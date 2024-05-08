الحكومة البولندية تبحث تهديدات تجسس من قبل روسيا وبيلاروسيا

اجتمع وزراء الحكومة البولندية، اليوم الأربعاء، مع المسئولين الأمنيين البارزين في /وارسو/ لبحث تهديدات التجسس من قبل روسيا وبيلاروسيا.

وذكر راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن الاجتماع الأمني تم بناء على دعوة من رئيس الوزراء دونالد تاسك، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء شاركوا فيه من بينهم وزير الداخلية مارسين كيروينسكي، ووزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي، ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش، بالإضافة إلى رئيس مكتب الأمن القومي للرئيس البولندي ياتسيك سيفيرا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت، أمس الثلاثاء، على أجهزة تنصت في غرفة كان من المقرر أن يعقد بها اجتماع حكومي في مدينة "كاتوفيتسه" بجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزير المسئول عن المخابرات البولندية ياتسيك دوبرزينسكي: "جهاز حماية الدولة بالتعاون مع وكالة الأمن الداخلي تمكنا من اكتشاف وتفكيك أجهزة يمكن استخدامها للتنصت في غرفة كان من المقرر أن يعقد بها اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في كاتوفيتسه".

يشار إلى أن بولندا - التي تعد مركز للإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا - في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي أنشطة تجسس.

