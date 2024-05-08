حريق يلتهم مطبخ شقة بشارع السحاب في العمرانية.. صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع السحاب بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مطبخ بالعقار الكائن ٣٥ شارع السحاب بدائرة قسم شرطة العمرانية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.