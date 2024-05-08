وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال سير امتحانات النقل بإدارات العجوزة والدقي وجنوب

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات النقل بلجان مدارس تعليم الجيزة، وحجرات الكنترول بالمدارس وشيتات الرصد.

وقام بالمرور على لجان مدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وكان في استقباله الأستاذة حنان موسى مدير عام الإدارة.

وكذلك تابع مدرستي هدى شعراوي الإعدادية بنات، والمدينة الجامعية النموذجية الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة الدقي التعليمية، وكان في استقباله هالة كمال مدير عام الإدارة.

وواصل جولته بمتابعة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وكان فى استقبال سيادته مدير المدرسة الأستاذ عصام عبيد.

وخلال متابعاته تفقد لجان الامتحانات وتحاور مع الطلاب حول تقييمهم للامتحان وهل توجد أية مشاكل تواجههم أثناء أدائهم للامتحان

وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية وإلغاء امتحانه.

ونبه على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان.

كما تبع غرف العزل وتأكد من وجود الزائرة الصحية ونبه على عزل أية حالة مريضة ومتابعة اللجان الخاصة لهم، وقام بالتوجه لمتابعة اللجان الخاصة بالطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية كما تابع حجرات الكنترولات وأكد على ضرورة الدقة فى التصحيح والانتهاء منه أولا بأول

وأثنى على الأداء المميز بالإدارات التى تمت زيارتها وأشاد بالجهد المبذول وأعرب عن تقديره للنظام والانضباط داخل اللجان وخارجها من مديرى المدارس والسادة المعلمين والخدمات المعاونة بالمدارس.

وقد أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينيةوطلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي مادتي اللغة العربية والخط وطلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية.

وفى سياق متصل، وبعد جولات لمتابعة سير العملية الامتحانية بالإدارات السابق ذكرها فقد باشر عمله بمتابعة غرف عمليات الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية من خلال شبكة الكونڤرانس

وقد اطمأن على سير العملية الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية ونبه على المتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لسير العملية الامتحانية بالمدارس وذلك فى حضور سمية الخطيب وكيل المديرية و أمل مبروك مدير عام التعليم العام و سحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية ورشا يوسف مدير شئون الطلبة والامتحانات ومديرى المراحل.

كما شدد على ضرورة التأكيد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو السماعات أو الساعات الإلكترونية أو الكتب أو المذكرات الخاصة بالمادة التى يؤدى الطلاب فيها الامتحان أو أى وسيلة أخرى من سائل الغش وذلك لمصلحة الطالب وعدم تعرضه للمساءلة القانونية وحرمانه من الامتحان

وأكد أهمية التصدى وبحزم لحالات الشغب أو البلطجة داخل اللجان وتحويل هذه الحالات للشئون القانونية والتطبيق اللوائح والقوانين على تلك الحالات، كما تأكد من أداء طلاب الصف الأول الثانوى للاختبار الإلكترونى وكانت نسبة التمكين %98 وذلك بالمدارس المجهزة بالبنية التكنولوچية.