محافظ دمياط تفتتح وحدة الغسيل الكلوي في المستشفى العام

أعلنت محافظ دمياط بدء افتتاحات مشروعات العيد القومى بإزاحة ستار مشروع قسم الغسيل الكلوي للأطفال ورفع كفاءة الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام عقب وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي؛ إذ بدأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بقطاع الصحة.

واستهلت "المحافظ" جولة اليوم بافتتاح مشروع رفع كفاءة وتطوير الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام، وأيضًا قسم الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة.

وخلال الافتتاح، استمعت "المحافظ" إلى شرح تفصيلي عن القسم الذى يغطى كافة الحالات من الأطفال تحت سن ١٨ عام، للتخفيف عن كاهل الاهالي فى السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الجلسات لاطفالهم، وتضمن القسم ٦ أسرة مزودين بماكينات للغسيل الكلوي، إذ يستوعب القسم إجراء جلسة الغسيل لعدد ٢٠ طفل يوميًا بواقع إجراء ٣٠٠٠ جلسة سنويًا، وحرصت " المحافظ " على إهداء الأطفال باقات الزهور و تواصلت معهم للاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

فيما وأكدت الدكتورة منال عوض أن القطاع الصحى يشهد إطلاق مشروعات جديدة خلال العيد القومى، وذلك فى إطار خطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الطبية بما يساهم فى دعم تلك المنظومة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

ووضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، احتفالا بالعيد القومى لمحافظة دمياط، تخليدًا لذكرى انتصار شعب دمياط والتصدى لجيوش الاحتلال وجلاؤهم عن المحافظة فى الثامن من مايو عام ١٢٥٠ ميلادية .

وجاءت مراسم الاحتفال بحضور الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى و العميد أحمد أبو الفتوح مدير إدارة الأمن الوطنى واللواء محمد عبد البديع رئيس فرع الرقابة الإدارية، حيث تم عزفت فرق حرس السلاح والجيش الثانى الميدانى الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد.

فيما قدمت الدكتورة منال عوض التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المحافظة، متمنية دوام التقدم والازدهار لدمياط، وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار.

كما أكدت أن أبناء مصر قدموا بطولات عظيمة سُطرت بحرف من نور فى تاريخ الوطن، مشيدة بالدور الذى يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لدور الإرهاب وحفظ واستقرار الوطن .

