بعد رفع علم إسرائيل على معبر رفح.. كيف ردت مصر على هذا التصعيد|فيديو

أدانت مصر العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته علي الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واعتبرت مصر هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية، جميع الأطراف الدولية المؤثرة، بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع أمس الثلاثاء، علم الدولة العبرية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وقال جيش الاحتلال إن الفرقة 401 سيطرت المعبر وتفتش المنطقة.