ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

بعد رفع علم إسرائيل على معبر رفح.. كيف ردت مصر على هذا التصعيد|فيديو

إسرائيل ترفع علم
إسرائيل ترفع علم الدولة العبرية على رفح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت مصر العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته علي الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واعتبرت مصر هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية، جميع الأطراف الدولية المؤثرة، بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع أمس الثلاثاء، علم الدولة العبرية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وقال جيش الاحتلال إن الفرقة 401 سيطرت المعبر  وتفتش المنطقة.

 

الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية الإسرائيلية مدينة رفح الفلسطينية رفع علم إسرائيل على معبر رفح