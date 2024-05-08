محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بقرى حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى والمركز المنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، وحل المشكلات وإزالة المعوقات لرفع معدلات ونسب التنفيذ بكافة المشروعات مشددا على ضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس اليوم الاربعاء سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى دلجا، ونزلة البدرمان و تل بني عمران، وذلك بهدف تسريع منظومة العمل حيث تم تفقد مشروع محطة الصرف الصحى بناحية دلجا، والتي تخدم ما يزيد عن 150 ألف نسمة، وذلك للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.

كما تم متابعة سير العمل بخط الطرد المؤدي إلى محطة معالجة نزلة البدرمان وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي بقرى نزلة البدرمان، بالإضافة إلي متابعة عدد من مواقع العمل بمشروع الصرف الصحي بقرى شرق النيل ومنها خطوط الطرد بقرى تل بني عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية.





18055a87-689d-4d51-87dd-95364c99f2f5

a2b188c9-e681-4484-90ec-e639ade9bd91