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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

نقص أغذية ونزوح .. أزمة كبيرة تواجه محافظة الوسطي بسبب إغلاق معبر رفح وقصف الاحتلال

نزوح
نزوح
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تشهد المحافظة الوسطى في قطاع غزة نقصًا كبيرًا في المواد الغذائية والتموينية، منذ صباح اليوم، هذا النقص الحاد في المواد الأساسية قد أدى إلى حركة نزوح كبيرة في المنطقة، إذ يضطر الكثيرون للبحث عن مناطق أكثر أمانًا وإمكانية الحصول على الاحتياجات الضرورية.

ويؤثر تزايد القصف من قوات الاحتلال في شرق رفح على سلامة المدنيين وأمانهم ودفعهم إلى النزوح بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا.

ونتيجة لإغلاق معبر رفح، تم اقتصار حركة التجارة والتبادل التجاري، مما أدى إلى ندرة المواد الغذائية والتموينية في المنطقة.

ويشكل الوضع تحديًا كبيرًا لسكان المحافظة الوسطى، حيث يصبح الحصول على الطعام والمؤن الأساسية أمرًا صعبًا بشكل متزايد. ومن المهم أيضًا إيلاء اهتمام خاص بالتأكد من توفير المساعدة الإنسانية والإغاثة للمحتاجين في هذه الفترة الصعبة.

وتحتاج المحافظة الوسطى إلى دعم إضافي وتدخل عاجل من الجهات المعنية لضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية والحد من النقص الحاد في هذا الوقت الصعب.

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