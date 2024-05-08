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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الشرطة الأمريكية تبدأ في إنهاء اعتصام طلاب "جورج واشنطن" المطالبين بوقف الحرب على غزة

الجامعات الأمريكية
الجامعات الأمريكية
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بدأت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، عملية إنهاء اعتصام طلاب معارضين للحرب على قطاع غزة، في جامعة جورج واشنطن.
وأغلقت شرطة واشنطن، جميع الطرق المؤدية الى جامعة جورج واشنطن لإنهاء الاعتصام. حسبما أذاعت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الأربعاء/.
وكانت رئيسة جامعة جورج واشنطن "إلين جرانبيرج" قد أعلنت - أمس - أن الاعتصام الذي ينفذه طلبة من الجامعة غير قانوني وبات يشكل خطرا على الجامعة.
وتتواصل الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف أي استثمارات مالية قد تدعم هذه الحرب وسحبها، والعفو عن الطلاب الذين خضعوا لعقوبات بعد المشاركة في الاحتجاجات.
 

الشرطة الامريكية جامعة جورج واشنطن وقف الحرب على غزة