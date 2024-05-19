جمعية حاملات الطيب الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى 97 لإنشائها في القدس

احتفلت جمعية حاملات الطيب الارثوذكسية في القدس، بالذكرى 97 لانشائها في ذكرى حاملات الطيب وهن النسوة اللواتي طيبن جسد السيد المسيح لدى موته وبهذه المناسبة أقيم قداس احتفالي كبير في كنيسة كتدرائية القديس يعقوب للروم الارثوذكس المجاورة لكنيسة القيامة في القدس.

وترأس القداس الاحتفالي رئيس أساقفة جرش ثيوفانس ممثل عن البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس للروم الارثوذكس عاونه الأيكونومس الكاهن خضر برامكي كاهن الطائفة العربية الارثوذكسية وعاونهم ووكلاء كتدرائية القديس يعقوب للروم الارثوذكس.

شارك في القداس الرئيسة أرليت أيوب وأعضاء جمعية حاملات الطيب الارثوذكسية ولجانها المختلغة وغيرهم من الاخوات العضوات والمختار جورج قمر وابراهيم سلفيتي ممثلا وكلاء الكنيسة ورئيس وأعضاء الهيئة الادارية لنادي الاتحاد الارثوذكسي العربي في القدس ومختلف لجانها وأعضاء المجلس الملي وحشد كبير من موظفيها وغيرهم ورؤساء وأعضاء وممثلي الجمعيات والمؤسسات الارثوذكسية ووجهاء وأبناء رعية ألروم الارثوذكس .

بدأ القداس بقراءة الرسائل المقدسة ثم الانجيل المقدس ثم جرى الحديث عن تاريخ انشاء جمعية حاملات الطيب الارثوذكسية قبل 97 عاما.وطلب رئيس أساقفة جرش ثيوفانس في كلمته خلال الاحتفال أن يبارك الله مسعى جمعية حاملات الطيب الارثوذكسية وأن يمن عليهن بالقوة والصحة من أجل استمرار عملهن في خدمة المرضى والمحتاجين، كما شكرت رئيسة الجمعية المؤازرين لها وبينت في عرض موجزعن الخدمات التأهيلية والصحية والاجتماعية للمحتاجين من مختلف شرائح الشعب الفلسطيني.

وفور انتهاء القداس جرى حفل استقبال في متحف وجود التابع للجمعية الكائن في سويقة علون في باب الخليل في القدس ورحبت رئيسة جمعية حاملات الطيب الارثوذكسية بالحضور، ودعت السيدات والانسات الارثوذكسيات الى الانخراط في صفوف الجمعية من أجل العمل على استمرارها وازدهارها ومواصلة رسالتها في خدمة الرعية والمجتمع وقدمت رئيسة الجمعية أرليت أيوب الشكر لرئيس أساقفة جرش ثيوفانس والاباء الاجلاء فرح بدور وجورج برامكي وللحضور لمشاركتهم في الاحتفال.

وكانت جوقة كنيسة كتدرائية القديس يعقوب للروم الارثوذكس نرنم الترانيم الدينية بهذه المناسية