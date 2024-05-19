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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة شاب بطعنة نافذة في الصدر بالجيزة

التقرير الطبي للمجني
التقرير الطبي للمجني عليه
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تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودا مكثفة لضبط متهم قام بطعن شخص طعنه نافذة بالصدر كادت أن تودي بحياته تم تحرير المحضر 7776/2024 شرو في قتل  بقسم شرطة الجيزة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
البداية كانت بورود إشارة من مستشفى أم المصريين بدائرة قسم شرطة الجيزة بوصول شاب غارقا فى دمائه وبانتقال أجهزة الأمن وعمل التحريات تبين إصابة هشام.ع 40 عام بطعنه نافذه في الصدر عقب مشادة بينه وبين المتهم الذي استل سلاح أبيض "مطواه" وقام بطعن المجني عليه فى ظروف غامضة. 
 

من جانبها خاطبت النيابة العامة بالجيزة ضباط مباحث الجيزة بسرعة ضبط واحضار المتهم وتقديمه للعدالة.

أجهزة الأمنية بالجيزة اصابة إصابة شاب التحريات النيابة العامة أم المصريين سرعة ضبط وإحضار ظروف غامضة