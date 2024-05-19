لا جديد في البريمرليج.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بثلاثية أمام ويستهام

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه المثير بثلاثية مقابل هدف على ويستهام يونايتد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" في الجولة 38 والأخيرة من البريميرليج.

فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، حيث نجح في تسجيل هدفين مبكرين عن طريق فيل فودين في الدقيقتين 2 و18.

وجاء الهدف الأول بعد تسديدة صاروخية من فودين، بينما جاء الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من جيريمي دوكو، استغلها فودين بذكاء ليسكنها الشباك.

وفي الوقت الذي كان فيه مانشستر سيتي قريبا من حسم النتيجة، نجح وست هام في تقليص الفارق إلى هدف واحد، بتسجيل محمد قدوس هدفا رائعا في الدقيقة 42.

أثار هذا الهدف آمال جماهير وست هام، خاصة مع تلقي مانشستر سيتي هدفا في نفس الوقت من أرسنال في مباراته ضد إيفرتون.

لكن سرعان ما استعاد مانشستر سيتي سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، ليضيف الهدف الثالث عن طريق رودري في الدقيقة 55.

وجاء هذا الهدف بعد تمريرة متقنة من برناردو سيلفا، استغلها رودري بذكاء ليسكنها الشباك ويحسم النتيجة لصالح فريقه.

استمر مانشستر سيتي في السيطرة على مجريات المباراة حتى نهاية الشوط الثاني، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

واحتفلت جماهير السيتي بفوز فريقها وصعوده لمنصة التتويج، بينما غادر لاعبو وست هام الملعب وهم يشعرون بخيبة الأمل لعدم تمكنهم من تحقيق نتيجة إيجابية.