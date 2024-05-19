أبو شقة يستقبل عضو لجنة فحص الانضباط باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى

استقبل المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، ، اليوم الأحد، بمقر المجلس قوه ونتشى عضو لجنة فحص الانضباط باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى و الوفد المرافق له.



في بداية اللقاء، رحب المستشار " أبو شقة " بالوفد الصينى مشيدا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات مشيرا إلى تطلعه للوصول بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقدم " أبو شقة " الشكر لجمهورية الصين على موقفها الايجابى فى دعم مصر فى طلبها الانضمام إلى تجمع " بريكس " متمنيا العمل المشترك مع الصين فى هذا التجمع باعتباره تجمعا يدعم الدول النامية و دول الجنوب فى مواجهة التحديات الاقتصادية.

كما أكد وكيل المجلس على موقف مصر الثابت فى دعم مبدأ الصين الواحده و رفضها التدخل فى قضايا الصين الداخلية فى كافة المحافل الدولية.

و طالب "أبو شقة" بضرورة الإسراع فى تنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية و إعلان الرياض و ذلك لما له من دور يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية و الاستثمارية بين الجانبين.



ومن جانبه أشاد قوه ونتشي بحفاوة الاستقبال متمنيا للشعب المصرى تحقيق المزيد من الإنجازات فى طريق بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.

كما شدد "ونتشي "على أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار دون أى شرط و ضمان سرعة وصول المساعدات الإنسانيه إلى غزة مع وضع جدول زمني لتطبيق حل الدولتين و ذلك لتحقيق الأمن و الاستمرار فى منطقة الشرق الأوسط.



فيما أكد النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أن البرلمان بغرفتيه يعتبر جمهورية الصين هى الممثل الوحيد لدولة الصين .



حضر اللقاء السفير وليد شمس مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و سفير الصين بالقاهرة.

IMG-20240519-WA0017

IMG-20240519-WA0016