8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات بغزة

استُشهد 8 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب العشرات، اليوم السبت؛ جراء قصف قوات الاحتلال منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا مأهولًا في حي السلطان في مخيم النصيرات؛ ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما استُشهد أربعة مواطنين وأُصيب نحو ثلاثين، في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت من قصفها على منطقة المغراقة وسط القطاع.

وأكدت أن قوات الاحتلال واصلت قصفها على مدينة غزة، وأن القصف تركز على حي الشجاعية، حيث استهدفت قوات الاحتلال ثلاثة منازل على الأقل.