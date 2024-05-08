جامعة أسيوط تحتفل بختام الأنشطة الطلابية لكلية التربية الرياضية

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، اليوم حفل ختام فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عماد سمير عميد الكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب، وتوفير الإمكانيات اللازمة؛ لدعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنظمها الكليات، وفتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب في المجالات الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وإتاحة الفرصة؛ للتعبير عن ذواتهم، واكتشاف مواهبهم، وصقل مهاراتهم.

وخلال الاحتفالية، تم عرض أبرز الأنشطة الطلابية التي تمت خلال العام الدراسي الحالي، والتي شملت أنشطة الجوالة، والخدمة العامة، وفريق المسرح، وسباق الماراثون، وكرة القدم ، وكرة السلة ، ومسابقة الجمهورية للدراتس ، ومسابقة البيتش برس ، والسباحة ، والكروسفت ، ومسابقة كمال الأجسام ، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية ، والفنية ، والثقافية ، ومبادرة "إحنا معاك" ، ومهرجان الأنشطة الطلابية المتكامل، وتم تكريم أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والطلاب المشاركين؛ في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى؛ عن سعادته البالغة للمشاركة في حفل ختام الأنشطة الطلابية، مؤكداً دعم إدارة الجامعة لكافة الفعاليات الطلابية في كافة المجالات، مشيداً بدور طلاب، وطالبات كلية التربية الرياضية؛ في كافة فاعليات جامعة أسيوط، وخارجها على مستوى الجامعات المصرية.

كما ثمن الدكتور عماد سمير؛ دعم إدارة الجامعة كافة الفاعليات الطلابية، ودعمها المستمر للمواهب الطلابية، وإبراز نقاط القوة بشخصياتهم، متمنياً لهم التوفيق، والنجاح في الحياه التعليمية، والعملية في المستقبل.

شهدت الاحتفالية؛ حضور الدكتور جمال محمد علي العميد السابق للكلية، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الخضري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى السباعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور طارق عبد العزيز منسق الأنشطة الطلابية بالكلية ، وعماد الرأس مدير عام إدارة رعاية الشباب بالكلية، و عدد من طلاب، وطالبات الكلية من مختلف الفرق