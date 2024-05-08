تفاصيل حفل تأبين العامري فاروق بحضور رموز الرياضة المصرية

يقيم النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، حفل تأبين وزير الرياضة السابق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية البارزة.

يبدأ حفل التأبين في الثامنة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة بحضور عدد كبير من مسئولو ورموز الرياضة المصرية حيث تم توجيه الدعوة لوزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.

كما يُزيح مسئولو النادي الأهلي الستار عن تمثال العامري فاروق الذي سيتم وضعه في المبنى الإداري الجديد، كما يشهد الحفل، قيام أحد المشايخ الكبار بقراءة القرآن الكريم على روح العامري فاروق بجانب إلقاء كلمة من مجلس الأهلي وأسرة العامري.

كان مجلس الأهلي قرر تخليد ذكرى العامري فاروق الذي وافته المنية يوم 26 يناير الماضي بإقامة تمثال له بمقر الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الاسكواش والنادي الصحي والچيم تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.