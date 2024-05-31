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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن.. انفجارات عنيفة بعد غارات أمريكية بريطانية استهدفت جنوب صنعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام يمنية،اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات عنيفة بعد غارات أمريكية بريطانية استهدفت جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال إعلام تابع لجماعة الحوثي، أن القصف الأمريكي البريطاني استهدف مبنى الإذاعة بمديرية الحوك في الحديدة، وأضاف أن القوات الأمريكية البريطانية المشتركة شنت 4 غارات على مديرية الحوك في الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدف شبكة الاتصالات في مديرية حيفان بتعز.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط الطائرة الأمريكية "MQ-9" بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وأوضح أن إسقاط الطائرة الأمريكية من نوع "MQ-9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب باليمن.

اليمن انفجارات عنيفة غارات أمريكية بريطانية استهداف جنوب صنعاء