اليمن.. انفجارات عنيفة بعد غارات أمريكية بريطانية استهدفت جنوب صنعاء

أفادت وسائل إعلام يمنية،اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات عنيفة بعد غارات أمريكية بريطانية استهدفت جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال إعلام تابع لجماعة الحوثي، أن القصف الأمريكي البريطاني استهدف مبنى الإذاعة بمديرية الحوك في الحديدة، وأضاف أن القوات الأمريكية البريطانية المشتركة شنت 4 غارات على مديرية الحوك في الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدف شبكة الاتصالات في مديرية حيفان بتعز.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط الطائرة الأمريكية "MQ-9" بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وأوضح أن إسقاط الطائرة الأمريكية من نوع "MQ-9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب باليمن.