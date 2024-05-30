صحة الدقهلية تحذر من تناول "سمكة الأرنب"

حذرت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية المواطنين من تناول سمكة سامة تنتشر بالأسواق تعرف بـ"سمكة الأرنب" .

وقال بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية ، ان تلك السمكة من أخطر الأسماك في العالم لاحتوائها على سم قاتل كونها تتغذى على الطحالب السامة.

وأضاف البيان أن هذا النوع من الأسماك قادم من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر وقناة السويس للبحر المتوسط، قبل أن تنتشر فيه.

ولفت الي أن تلك السمكة تعرف أيضا باسم "فوغو" و "القراض يتم تناولها في اليابان وسكان اليابان يتعاملون معها بحذر شديد كونها تحتوي على سموم قاتلة.

واوضح البيان ان حالات التسمم من تناولها لايوجد له مصل ، مشيرًا الى أن أعراض التسمم لدى الإنسان تختلف من شخص لآخر بحسب قوة مناعة الجسم أو كمية السم الذي تناوله

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