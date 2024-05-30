«المؤتمر»: كلمة السيسي بالمنتدى العربي الصيني تؤكد رؤية مصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني، معربا عن تقديره للرسائل القوية والواضحة التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي، والتي عكست حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات.



وأكد فرحات، في تصريحات له، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى العربي الصيني جاءت لتبرز رؤية مصر في تعزيز التعاون العربي الصيني، ودعم القضايا العربية المحورية، والعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وأشار إلى أن ما طرحه الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة يؤكد رؤية مصر في أن تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة جذرية للقضية الفلسطينية والالتزام بحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مما يعكس التزام مصر الثابت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

واوضح فرحات أن التعاون العربي الصيني سيخدم مصالح الشعوب في المنطقة من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي، مشددا على أهمية التعاون المشترك مع الصين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول العربية والصين.



وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تحققها هذه الشراكات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة والبنية التحتية لافتا إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون لإيجاد حلول مستدامة لكافة التحديات.