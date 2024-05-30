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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وتروسيكل بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اصيب 4 اشخاص اثر تصادم تروسيكل وسيارة ملاكي علي طريق المنصورة -طناح أمام قرية ميت الصارم بمحافظه الدقهلية.وجرى نقل المصابين لمستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز ، مدير المباحث الجنائية ، بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطه المنصوره بوقوع حادث تصادم نتج عنه اصابه 4 اشخاص.

انتقل ضباط وحدة  مباحث مركز شرطة المنصوره وسيارات الإسعاف لمكان الحادث بالفحص تبين اصابه كلا من: محمد جمال محمد ،29 عامًا، بجرح قطعي بالرأس حوالي ٥سم وكدمات متفرقة بالجسم و ايه علي محمود ،35 عامًا،  باشتباه ما بعد الارتجاج و رضا عبد العزيز ،50 عامًا،  باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الايمن و زين محمد عبد العال ،عمر عامين، باشتباه ما بعد الارتجاج .

جرى نقل المصابين لمستشفى الطوارئ الجامعي  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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