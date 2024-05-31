شاهندة عبدالرحيم تهنئ الإعلامية آية عبدالرحمن بحصولها على الماجستير في الإعلام التربوي

الجمعة 31/مايو/2024 - 12:08 ص

تتقدم الإعلامية شاهندة عبدالرحيم علي، المذيعة بقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقناة “إكسترا نيوز”، ونائب رئيس تحرير "البوابة نيوز"، بخالص وأحر التهاني للإعلامية والمذيعة بقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية آية عبدالرحمن لحصولها على الماجستير في الإعلام التربوي من كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، بدرجة امتياز.

واختارت آية عبد الرحمن المعيدة بقسم الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية، موضوع الرسالة بعنوان؛ الخطاب المقدم في نصوص مسرحيات الأطفال وعلاقته بالواقع الاجتماعي والسياسي في مصر في الفترة من ٢٠١١ و٢٠٢٠ (المسرح القومي للطفل نموذجا).

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد إبراهيم أحمد شيحة، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مشرفا ومناقشا من الخارج، والدكتورة منى محمد سمير الحديدي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا خارجيا ومقررا، والدكتورة راندا محمود رزق أستاذ المسرح بقسم الإعلام التربوي ورئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة مناقشا من الداخل.

حضر المناقشة الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، وفريدة الشوباشي، بالإضافة إلى عدد من المذيعين في قناة اكسترا نيوز، منهم خلود زهران ودانا مدحت، وندا رضا، ودينا سالم، ولما جبريل، وسارة سراج، ومحمد نشأت، ومحمود السعيد.

يذكر أن الإعلامية آية عبد الرحمن تقدم برنامج "الحقيقة" على شاشة اكسترا نيوز، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

IMG-20240530-WA0003

IMG-20240530-WA0001