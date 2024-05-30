البحث الجنائي: فتاة المنيا حاولت الانتحار بسبب انفصال والدها عن والدتها

كشفت تحريات ادارة البحث الجنائي بمركز شرطة ابوقرقاص في واقعة سقوط فتاة من الدور الثالث بمنزلها بعدم وجود شبهة جنائية.

كانت فتاة قد إصيبت اثر محاولتها الانتحار بالقاء نفسها من الدور الثالث بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا،

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بسقوط فتاة من الدور الثالث بمنزلها الكائن بشارع التجارة والمكون من 5 أدوار بمركز أبوقرقاص.

علي الفور شكل العميد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب المنيل فريق بحث بقيادة الرائد إسلام زين رئيس مباحث مركز أبوقر قاص تبين إصابة سارة ح. م. 17 عاما بكسر بالعمود الفقري إثر سقوطها من الدور الثالث بمنزلها بعد محاولتها التخلص من حياتها لظروف نفسية بسبب انفصال والدها عن والدتها.

تم نقل المصابة لمستشفي الفكرية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.