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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالمنيا

حادث سير بالمنيا
حادث سير بالمنيا
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 أصيب ٥ أشخاص في حادث سير بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا اليوم الخميس .

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث سير  اصطدام سياره ملاكي بدراجة بخارية أمام قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا .

أسفر الحادث عن إصابة أشخاص  ( مجدي ا م ٣٠سنة-اسماعيل م ا ٧ سنوات-يوسف م ا١٠سنوات-مكة م ا ٤سنوات-فاطمة ور كو٣٥سنة ) جميعهم مقيمون قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا 

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام وتراوحت إصابتهم بين اشتباه مابعد الارتجاج وسحجات وكدمات  وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور وإخطار النيابة العامة للتحقيق 

اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا اصطدام سيارة ملاكى أمن المنيا دراجة بخارية طريق مصر أسوان الزراعي مركز المنيا