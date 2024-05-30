وكيل زراعة الفيوم يطالب بمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

عقد السيد أبو طالب وكيل وزاره الزراعة بالفيوم، اجتماعا لمتابعة آخر التطورات في حماية الأراضى وكارت الفلاح ونقل الحيازات وتعديات المزارعين على الاراضي بزراعة الأرز

شارك فى الاجتماع المهندس حسام الدين السيد مدير الشئون الزراعية والمهندس حسين القرملاوى مدير عام التعاون ومديري التعاون الزراعي ومديري الإدارات الزراعية والمكتب الفنى.

خلال الاجتماع أكد ابو طالب أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف حماية الأراضى مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل الوقوف أمام التعديات علي الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل المحاضر وسرعة تنفيذ القرارات والقوانين وغير مسموح بأي تراجع مهما كانت الأسباب.

ووجه بضرورة مراجعة برامج كارت الفلاح والحيازات لمواجهة اي مشكلات والعمل على حلها فورا مع مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة.

وطالب ابوطالب بالتنسيق مع الوحدات المحليه ومسئول الرى وإزالة الحالات المتعدية لزراعة الارز، مشددا على ضرورة إرسال بيان بأسماء المخالفين القائمين بزراعة الارز والإهتمام بالحصر لدعم قرارت الدولة ومساعدتها في تحقيق الدعم للمزارعين من الأسمدة والكيماوي وتوفيره في الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الاسمدة لمستحقيه .

وقال ان اجتماع، اليوم يأتي قبل ذروة بداية تسميد المحاصيل الصيفية خلال الشهر القادم لتفادي اي مشكلات قبل حدوثها موجها جميع أعضاء منظومة الاسمدة الى بذل قصارى جهدهم سواء الجمعيات أو الإدارات وكذلك قيادات المديرية.

وشدد وكيل الوزارة علي تقديم حصر القطن النهائي مطالبا بالمتابعة الدائمة لمنظومة استخراج كارت الفلاح لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين.

inbound8423898531471093504

inbound3000396584304706735

inbound5303127748430988106

inbound8028874384037609716

inbound3028433490140746411