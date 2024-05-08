محافظ أسوان يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي (صور)

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، منظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

واستفسر المحافظ من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، ووجه بتذليل أى عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء فى حضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة بواقع 10 مراكز لاستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة المصرية للمرة الثانية وتستمر لمدة 6 أشهر بهدف تحقيق الأستقرار الأسرى والمعيشى بتقنين أوضاعهم حتى يتسنى لهم إستكمال إجراءات توصيل المرافق المختلفة .

وأكد أن كافة الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة، ولهذا تم التوجيه بوضع بانرات داخل وخارج المراكز التكنولوجية، وتوزيع استيكرات وملصقات توضيحة لتعريف المتقدمين بمنظومة التقديم، والأوراق والمستندات المطلوبة.

يأتي ذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

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