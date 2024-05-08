السجن 5 سنوات لموظف حكومي تقاضى رشوة لتسليم 3 قطع أراضي لرجل أعمال

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتلقي الرشوة وحصوله على مبالغ مالية، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضى بمنطقة التجمع الخامس، بالسجن 5 سنوات .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت، وخالد حمدي.

كشفت التحقيقات أن المتهم بصفته موظف حكومي، حصل على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضى بمنطقة التجمع الخامس.