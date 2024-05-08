بمشاركة الشرطة النسائية.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات نهاية العام

أنهت أجهزة وزارة الداخلية، استعدادتها لتأمين امتحانات نهاية العام الدراسي باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون.



كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.



وتفقدت قيادات المديريات على مستوى الجمهورية محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

في نفس السياق، نفذت أجهزة وزارة الداخلية خطط أمنية لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، فضلاً عن تكثيف المرورات وتعيين الإرتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس والجامعات.



كما تواصل أجهزة الوزارة تكثيف سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور لتسيير حركة المرور، لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، والتأكيد على سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين.



ونفذت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية لاسيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية