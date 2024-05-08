محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 34 مشروعا بقرية الحجز بحري بإدفو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نسب ومعدلات تنفيذ 34 مشروع جاري بقرية الحجز بحرى بمركز إدفو ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

وشدد المحافظ، على تكثيف المتابعة الميدانية الدورية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولاً بأول، بجانب الإلتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله مع إستبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية والتزاماً في التنفيذ.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية بقرية الحجز قبلى والتى تضم 14 قرية فرعية وتوابع بإجمالى 53 ألف مواطن.

وأكد المحافظ، أنه تم الإنتهاء من 21 مشروع بنسبة 100% وتشمل مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومكتب البريد، بجانب إنشاء 2 مركز شباب، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس، وأيضاً مشروع تبطين الترع وإنشاء عدد من الكبارى عليها.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تفقد 13 من المشروعات بلغت نسب التنفيذ فيها ما بين 45 إلى 98% وتشمل مشروعات إنشاء مبنى التضامن الإجتماعى ومحطة المعالجة وعدد من محطات الرفع، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، وأيضاً مشروعات رصف وتمهيد الطرق وتوصيل خطوط الفايبر والألياف الضوئية ، لافتاً إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات الفنية التى تم إرسالها للقطاعات والجهات المعنية لتلافيها بالشكل المطلوب وضمان دفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .

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