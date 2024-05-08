السودان يطالب إثيوبيا بمعاملة رعاياه الموجودين على الأراضي الإثيوبية بالمثل

طالب وزير خارجية السودان السفير حسين عوض، وزير الدولة بالخارجية الأثيوبية السفير مسجانوأدجا، بضرورة أن تتم معاملة السودانيين المتواجدين على الأراضي الإثيوبية بالمثل، خاصة الذين لجأوا إلى إثيوبيا بسبب الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - جاء ذلك في بيان عقب لقاء بين وزاري الخارجية في أديس أبابا وبحضور السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى أثيوبيا- تم خلاله بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة للبلدين أمام المحافل الإقليمية والدولية.

واستعرض وزير خارجية السودان تطورات الأوضاع في بلاده والدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار للمساهمة في تحقيق السلام في السودان، وجدد إلتزام بلاده بسياسة حسن الجوار مع أثيوبيا وكل دول الجوار الأخرى، ولفت إلي المعاملة الطيبة التي يلقاها الأثيوبيون في السودان.

وأعرب حسن عوض عن تطلعه لدور اثيوبي إيجابي في إستئناف عضوية السودان بالإتحاد الأفريقي.

من جانبه أشاد الوزير الاثيوبي بحرص الوزير السوداني على التواصل الهادف والبناء بين البلدين،وجدد إلتزام بلاده بالوقوف إلى جانب السودان في هذه الأزمة، معربا عن أمله في أن تنجلي قريبا ويعود الأمن والسلام الاستقرار في السودان.