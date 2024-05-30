تعرف على مكافآت منتخب ألمانيا في يورو 2024

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، عن مكافآت منتخب ألمانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

ورصدت شبكة «سكاي سبورتس ألمانيا»، مكافآت منتخب ألمانيا، خلال مشاركته في يورو 2024، وذلك على حسب النتائج.

وتحدد مبلغ 50 ألف يورو لكل لاعب في حالة الفوز بمباراة في مرحلة المجموعات.

وفي الدور ربع النهائي يحصل كل لاعب على 100 ألف يورو.

أما في نصف النهائي، يحصل كل لاعب من منتخب ألمانيا على 150 ألف يورو.

وفي حالة حلول المنتخب الألماني وصيفًا في البطولة القارية، يحصل كل لاعب على 250 ألف يورو.

بينما في حال تتويج منتخب ألمانيا بلقب بطولة يورو 2024، يحصل كل لاعب على 400 ألف يورو.

ويشارك منتخب ألمانيا (منتخب البلد المستضيف) في يورو 2024، بالمجموعة الأولى، التي تضم منتخبات، المجر، سويسرا، وإسكتلندا.

وكان جوليان ناجلسمان، أعلن في وقت سابق قائمة منتخب ألمانيا من اللاعبين، الذين يشاركون في يورو 2024، وجاءت كالتالي.

قائمة منتخب ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير – مارك أندريه تير شتيجن – ألكسندر نوبل – أوليفر بومان.

خط الدفاع: فالديمار أنطون – بنجامين هنريكس – جوشوا كيميش – روبن كوخ – ماكسيميليان ميتلشتات – ديفيد راوم – أنطونيو روديجير – نيكو شلوتربيك – جوناثان تاه.

خط الوسط: روبرت أندريش – كريس فوهريش – باسكال جروس – إلكاي جوندوجان – توني كروس – جمال موسيالا – ألكسندر بافلوفيتش – ليروي ساني – فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: ماكسيميليان بيير – نيكلاس فولكروج – كاي هافيرتز – توماس مولر – دينيز أونداف.