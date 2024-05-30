انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة دمنهور

انتظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، في جامعة دمنهور، اليوم الخميس، علي مستوى جميع الكليات بالمجمع العلمي والنظري وقطاع النوبارية في أسبوعها الثالث على التوالي بالنظامين (الإلكتروني و الورقي).

وأشاد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، بإدارة أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ بدءها و أيضا الكنترولات داخل الكليات ودقة الإجراءات المتبعة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وفق الجداول الدراسية و الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعى 2023-2024.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بكلياتهم مع استمرار توفير كافة مقومات الراحة للطلاب، وحل أي مشكلة قد تطرأ، مطالبًا بسرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكل دقة لإعلان النتائج عقب الإنتهاء من الامتحانات وفقاً للضوابط والمعايير المحددة لها.

متابعة امتحانات جامعة دمنهور

وفى ذات السياق أشار ماجد شعلة، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الامتحانات تجرى بهدوء منذ بدايتها نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة و الإلتزام الكامل بالتعليمات، بالإضافة إلى توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان متمنياً لهم دوام التوفيق و النجاح.

جامعة دمنهور تنظم قافلة طبية توعوية بقرية بيبان فى كوم حمادة

وعلي جانب آخر، نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة دمنهور، اليوم الخميس، قافلة طبية توعوية لقرية بيبان مركز كوم حمادة.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية ، حيث أجرت القافلة الكشف الطبي على ما يقرب من ١٣٠٠ حالة من أهالي القرية في مختلف التخصصات وتم الكشف على ٢٥٠ حالة أمراض باطنة، و٢٢٠ حالة رمد، و١٠٠ حالة عظام، و١٧٥ حالة أمراض جلدية، و٣٦٠ حالة أطفال، و١٣٠ نساء وتوليد، و٦٠ حالة أسنان وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى.

وشارك شباب أسرة الجوالة بالجامعة، عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنفيذ حملة للتوعية بخطورة المخدرات على الفرد والمجتمع ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات، كما تم توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي.



من جانبه أشار الدكتور ماجد شعلة - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي استمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، مؤكدا حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على المشاركة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.