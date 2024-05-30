السعودية تخطر وزارة السياحة بتعليمات هامة قبل سفر الحجاج

تلقت وزارة السياحة والآثار، خطابا من وزارة الحج والعمرة السعودية تضمن بعض التعليمات الواجب الالتزام بها من جانب الحجاج المصريين في الموسم الحالي، وأكدت على ضرورة إخطار شركات السياحة المصرية بها.

وتضمن الخطاب ضرورة تأكد منظمي الحج من إبقاء بطاقة نسك مع الحجاج والتأكيد على حملها والحفاظ عليها طوال فترة بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث أن بطاقة نسك هو وسيلة الدخول الوحيدة الى المشاعر المقدسة، كما حذرت وزارة الحج من عدم التزام المنظمين التابعين للشركات رؤساء التضامن بتلك التعليمات.

ونوهت وزارة السياحة، إلى أن الالتزام بحمل البطاقة هو مسؤولية مشتركة بين الحاج والشركة، علما بأنه سوف يجرى استلام بطاقة نسك الخاصة بالحجاج عن طريق مركز الخدمة الميدانية (المطوف) الخاص بشركة السياحة، وفي حال فقدان بطاقة نسك أو ضياعها يمكن التبليغ وطلب بديل لها مباشرة من مركز الخدمة الميدانية التابع للشركه ويتم طلب إعادة الإصدار والاستلام منه بعد إصدارها.

كما شددت وزارة الحج على ضرورة متابعة قدوم ومغادرة الحجاج لموسم حج 1445 هجريا والتأكيد على ضرورة الإبلاغ عنهم ىف حالة عدم مغادرتهم المملكة، والالتزام التام بما ورد في وثيقة التعليمات المنظمة لمكاتب شئون الحجاج لعام 1445 هجريا.

ويتعين على الشركة التواصل الفوري مع مركز الخدمة الميدانية (المطوف) التابع لها، وكذا غرفة عمليات مكتب شئون الحج السياحى المصرى بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة للابلاغ عن اى حالة عدم مغادرة او تغيب، حتى يتسنى لوزارة السياحة والاثار أخطار البعثة الرسمية للحج.