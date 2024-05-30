وزير الرياضة يلتقى شباب حملة "تيكيا Techia" للتوعية بأضرار المخلفات الإلكترونية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدداً من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، لاستعراض مشروع التخرج الخاص بهم والذي يحظي برعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشروع التخرج وأهدافه والحملة الخاصة به، مبيناً دعم الوزارة للمشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تمكين الشباب ودعم مبادراتهم وأفكارهم المجتمعية، وكذلك في ضوء حرص الوزارة نحو دعم وتنمية أفكار ومواهب طلاب الجامعات.

ويهدف مشروع التخرج إلى نشر الوعي بين المواطنين وخاصة شريحة الشباب للتخلص من النفايات الإلكترونية بشكل سليم وتوعيتهم بأضرار المخلفات الإلكترونية.