منال عوض تفتتح معرض "صنع في دمياط للأثاث"

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اليوم، معرض الأثاث صنع في دمياط، فى دورته الأولى لعام 2024م، المُقامة بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، ويستمر حتى الثامن من يونيو المقبل.

حضر الافتتاح الدكتور رأفت عباس والدكتور محمد عبد الملك، نائبى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسام شبكة مدير فرع الجهاز بدمياط، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

ويقام المعرض على مساحة 6000 متر، وبمشاركة 53 عارض من صناع الأثاث بالمحافظة بالغرفة التجارية ومدينة دمياط للأثاث واللجنة النقابية لصناع الأثاث والجمعيات الاستهلاكية.

كما شهد المعرض إقبال كبير فى أول أيام افتتاحه.

وخلال الافتتاح، تفقدت المحافظ ورئيس الجهاز أروقة المعرض الذى تضمن مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكى والمودرن والذى يناسب جميع الأذواق وكافة مساحات الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

اطمأنت محافظ دمياط على قيام العارضين بالإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم أمام الجمهور.

معرض صنع في دمياط تم اطلاقه عام 2016

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن معرض صنع في دمياط تم اطلاقه منذ عام 2016 بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ليصل اجمالى عدد الدورات المُنفذة حتى الدورة الحالية 22 دورة شارك خلالها 1183 عارض من محافظة دمياط، حيث حققت تلك الدورات حجم مبيعات ضخم لافتة الى أن المعرض يأتى فى إطار خطة الدولة نحو تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث التى تشتهر بها.

كما أشارت إلى حرص المحافظة على استكمال تلك الشراكة المتميزة لدعم القطاع الصناعى الأهم والاشهر بدمياط وتشجيع هذه الصناعة الوطنية والعمل على تطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق المحلى وصولا إلى التصدير والمنافسة العالمية.

وأكدت محافظ دمياط، استمرار التعاون مع الجهاز وذلك فى إطار البروتوكول المبرم مع الجهاز لدعم صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، وتطلعها إلى توسيع دائرة التعاون مع الجهات المختلفة لخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر الى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على هذه الشراكة المتميزة.

ومن جانبه، أكد باسل رحمى اهتمام الجهاز باستمرار تنفيذ معرض صنع في دمياط عبر دورات يتم اطلاقها كل عام وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم صناعة الأثاث باعتباره من أهم الصناعات الوطنية التى تتمتع بميزة تنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية ، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على تقديم الدعم المالى والفنى للتكتلات الإنتاجية، وأوضح رئيس الجهاز أن معرض صنع في دمياط، يشهد مشاركة واسعة من الصناع.

و أكد أن الجهاز يحرص دوما على تقديم الدعم اللازم لهم بما يساهم فى تطوير الصناعة ورفع القدرة الانتاجية وتأهيل المنتجات للمنافسة عالميًا.